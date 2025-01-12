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المرأة

داليا مصطفى تتألق بالأسود بعد شائعة طلبها الطلاق

Lebanon 24
12-01-2025 | 23:00
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فاجأت الفنانة داليا مصطفى متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام" بإطلالة جديدة ومختلفة ظهرت بها خلال تواجدها في الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

ونشرت داليا صوراً من تلك الإطلالة التي ظهرت فيها وهي على قارب وسط النيل، بفستان أسود من دون حمالات، تميز بتصميم ضيق أشبه بالمشد (كورسيه) في الجزء العلوي، مع تنورة طويلة واسعة بنمط الجرس "كلوش"
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ويعد هذا الظهور الأحدث لداليا بعد شائعة طلبها الطلاق من زوجها الفنان شريف سلامة، وهي الشائعة التي حرصت على نفيها سريعاً قائلة :"مبدئيا ده محصلش، أنا لا يمكن أطلب الطلاق من شريف".

وأضافت: "في ست مصرية أصيلة تفضل مع جوزها 21 سنة وتطلب منه الطلاق؟ أنا عندي منه سلمى وسليم، ولا يمكن أطلب الطلاق أبدا".

وتشارك داليا مصطفى في بطولة مسلسل "روج أسود"، مع مجموعة من النجوم، وتدور أحداثه حول قصص حقيقية عن المطلقات ومعاناتهن في الحياة. (لها)
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