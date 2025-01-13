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المرأة

بعد نشر خبر صادم عنها.. فنانة شهيرة تكسر صمتها وترد: منكم لله! (صورة)

Lebanon 24
13-01-2025 | 23:00
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بعد تداول خبر صادم عبر منصات التواصل الاجتماعي من صفحة فنية مجهولة، يفيد بتعرض الفنانة المصرية منة فضالي لبتر في ساقها، قررت النجمة كسر صمتها.

ونفت منة فضالي بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن حالتها الصحية، مؤكدة أن هذه الصفحة المغمورة تسعى فقط لتحقيق المشاهدات من خلال نشر أخبار "زائفة".

وكتبت عبر حسابها على "إنستغرام"، مرفقة صورة للخبر المتداول حولها، اليوم الاثنين: "يعني لما أصحى على خبر زي ده، المفروض أعمل إيه؟ صفحة غريبة مغمورة، وخبر غريب برضه! إيه الهيافة والهبل ده؟ علشان حد يعبركم وتعملوا مشاهدات تكتبوا خبر زي ده؟ منكم لله".

ولاقى منشور منة فضالي دعماً من زملائها، حيث علقت الفنانة رانيا يوسف قائلة: حسبي الله ونعم الوكيل، بعيد الشر عليك يا حبيبتي. فيما كتب الفنان حسن الرداد: ربنا يبعد عنك كل شر ويديك الصحة.

من جهة أخرى، طالب عدد من المتابعين بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصفحات التي تنشر الأخبار الكاذبة، معتبرين أن هذا النوع من الأخبار يضر بسمعة الفنانين، ويؤثر في حياتهم الشخصية والمهنية كما أنه يسيء لمهنة الصحافة. (العربية) 

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