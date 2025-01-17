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المرأة
جيسيكا ألبا تعلن طلاقها... جينيفر لوبيز تدعمها
Lebanon 24
17-01-2025
|
11:43
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أعلنت جيسيكا ألبا طلاقها من زوجها كاش وارن أمس (الخميس) عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، حيث تلّقت الدعم من جينيفر لوبيز التي أثبتت جينيفر لوبيز ولائها كصديقة، إذ أعربت عن إعجابها بمنشور الأولى.
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وأكدت ألبا في بيان أنها ووارين انفصلا بعد قضاء 16 عاماً كزوجين سعيدين، قائلةً: "لقد كنت في رحلة من تحقيق الذات والتحول لسنوات/ سواء كفرد أو بالشراكة مع كاش".
وأضافت: "أنا فخورة بكيفية نمونا كزوجين وفي زواجنا على مدار العشرين عاماً الماضية وحان الوقت الآن لنبدأ فصلاً جديداً من النمو والتطور كأفراد".
وقبل إعلانهما عن الانفصال، كشف أحد المطلعين لمجلة People أول من أمس الأربعاء، أن ألبا ووارن قد استعانا بمحامٍ متخصص في الطلاق.
من ناحية أخرى، أنهت جينيفر لوبيز، صديقة جيسيكا ألبا المقربة، طلاقها من بن أفليك في 6 كانون الثاني الحالي، بعد عامين من الزواج. (لها)
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