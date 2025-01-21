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المرأة

استعانت بقصص رجال تعرضوا للخيانة... ميس حمدان تكشف ردود فعل الجمهور على أغنيتها الجديدة

Lebanon 24
21-01-2025 | 03:39
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عبّرت الفنانة ميس حمدان عن سعادتها بردود فعل الجمهور على أغنيتها الجديدة "ندمانة" التي أصدرتها أخيراً، مشيرةً الى أنها طرحت من خلالها فكرة خيانة النساء للرجال بشكل مختلف.

وقالت ميس في تصريح صحافي: "كنت خايفة في البداية من الفكرة لكن لقيت ردود أفعال مختلفة والرجّالة بتقول لي جبتي حقنا من الستات".
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وأضافت: "كنت حابة أعمل فكرة جديدة الواحد كل ما يكبر بيسمع حاجات صعبة وخيانات الستات كترت أوي عن الأول، وطلبت من مؤلف الأغنية يغير بعض الكلمات لطرح الموضوع بشكل أدق واستعنت في الأغنية بقصص رجال تعرضوا للخيانة في الواقع".

من ناحية أخرى، تشارك ميس حمدان ضيفة شرف في مسلسل "الحب كله"، وهو بطولة الفنان آسر ياسين، ومن المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وذلك بعد غيابها لسنوات، حيث انتهت من تصوير دورها، معبّرةً عن سعادتها بالتعاون مع آسر ياسين.

مسلسل "الحب كله" مكوّن من 15 حلقة، وهو بطولة الفنانين: آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، مي عز الدين، دياب، وغيرهم من نجوم الفن، ومن تأليف وإخراج تامر محسن. (لها)
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