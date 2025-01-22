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المرأة

من المطار.. ممثلة شهيرة تعلن مغادرتها لبنان (صورة)

Lebanon 24
22-01-2025 | 13:30
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام.

وظهرت كارين إلى جانب ابنتها ناديا شربل وصديقتها في المطار، مع تعليق كتبته على الصورة: "لندن نحن قادمون".
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يُشار إلى ان ابنة كارين الصُغرى نايا تعيش في لندن حيث تُتابع دراستها.



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