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المرأة
من المطار.. ممثلة شهيرة تعلن مغادرتها لبنان (صورة)
Lebanon 24
22-01-2025
|
13:30
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نشرت الممثلة كارين رزق الله صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام.
وظهرت كارين إلى جانب ابنتها ناديا شربل وصديقتها في المطار، مع تعليق كتبته على الصورة: "لندن نحن قادمون".
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يُشار إلى ان ابنة كارين الصُغرى نايا تعيش في لندن حيث تُتابع دراستها.
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