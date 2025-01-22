من المطار.. ممثلة شهيرة تعلن مغادرتها لبنان (صورة)

Advertisement

وظهرت كارين إلى جانب ابنتها ناديا شربل وصديقتها في المطار، مع تعليق كتبته على الصورة: "لندن نحن قادمون".يُشار إلى ان ابنة كارين الصُغرى نايا تعيش في لندن حيث تُتابع دراستها.