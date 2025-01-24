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المرأة

ماريلين نعمان تغنّي شارة "بالدم" في رمضان

Lebanon 24
24-01-2025 | 12:28
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أعلنت شركة Eagle Films/ المنتج جمال سنان عن تعاقدها مع النجمة ماريلين نعمان لتغنّي شارة مسلسل "بالدم" الذي يعرض في الموسم الرمضانيّ المقبل، بعد نجاحها الكبير في تقديم مجموعة أغنيات ضمن مسلسل "ع أمل" العام الماضي، لتتحوّل لظاهرة فنية شابة تخطو خطواتها بثقة.
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‎العمل الذي يجمع نخبة من نجوم الدراما اللبنانية في قصة مقتبسة من أحداث حقيقية وقصص حصلت في مجتمعاتنا العربية ستبصر شارته النور قريباً، وتعاونت في الأغنية ماريلين لأول مرّة مع الملحن والشاعر نبيل خوري، صاحب عشرات الأغنيات الناجحة، والموزّع تيم، لتكون ثمرة ثنائيتهما الأولى أغنية مختلفة تشبه المسلسل وتقدم القصة بالشكل الأفضل.

‎نذكر أنّ "بالدم" إخراج فيليب أسمر، تأليف وسيناريو وحوار ندين جابر، للنجمة ماغي بو غصن ونخبة من أهم النجوم منهم باسم مغنية، بديع أبو شقرا، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غبريال يمين، سعيد سرحان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، ماريلين نعمان، نوال كامل، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، نتاشا خضرو، جينا بو زيد، تالين أبو رجيلي، والقدير رفيق علي أحمد. (لها)
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