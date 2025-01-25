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المرأة
إطلالة غير موفقة لماريتا الحلاني في دبي تعرّضها للانتقادات.. لابسة أكبر من قياسها! (فيديو)
Lebanon 24
25-01-2025
|
02:12
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أحيت مؤخرا الفنانة ماريتا الحلاني حفل شركة "سامسونغ" في دبي، وذلك بمناسبة إطلاقها أحدث هواتفها الذكية - سلسلة Galaxy S25 - التي تتضمن شريحة إلكترونية مخصصة وتحسينات في ميزات الذكاء الاصطناعي.
وقدمت ماريتا خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيها، الانها تعرضت لانتقادات واسعة بسبب إطلالتها.
فقد ارتدت ماريتا قميصا طويلا فوقه تنورة قصيرة وجاكيت بلايزر واسعة باللون الأبيض.
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واعتبر العديد من المتابعين ان ماريتا أرادت ان تطل بستايل شبابي غريب، الا انها لم توفق وبدت وكأنها ترتدي ملابس أكبر من قياسها حتى وان الحذاء الذي ارتدته بدا في الصور واسعا على مقاس رجلها.
وعلقت إحدى الصفحات على انستغرام على إطلالة ماريتا ممازحة: "لما تكوني مستعجلة وتلبسي سكربينة وجاكيت اختك يلي مقاس اجرها 45".
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