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المرأة
بعد تعليقها على إطلالتها... فنانة تردّ على نادين نجيم: سأرسل لك صوراً
Lebanon 24
25-01-2025
|
06:00
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حرصت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي على توجيه رسالة مؤثرة إلى الممثلة نادين نسيب نجيم، بعدما أشادت الأخيرة بإطلالتها وتألقها خلال حفلها في السعودية.
وكتبت نادين لأحلام: "كتير كتير حلو اللوك والشعر والفستان كلك على بعضك قمر"، لترد عليها أحلام، مؤكدة اعتمادها على مستحضرات تجميل نسيب نجيم المعروفة باسم "نادين نجيم بيوتي" في كليبات ألبوم أحلام الجديد، الذي أطلقته مؤخراً بعنوان "العناق الأخيرة".
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وكتبت أحلام: "نادين القلب يا حظي أن ملكة جمال الكون تشيد بإطلالتي، وعلى فكره تعرفين أن تصوير ألبومي برعايه مكياجك خيال.. سأرسل لك صورا وأنا استعمله في كليباتي بحبك". (الامارات 24)
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