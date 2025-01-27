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المرأة

سرق حقيبتها ولاذ بالفرار.. فنانة شهيرة تتعرض للسرقة وهذا ما حصل معها

Lebanon 24
27-01-2025 | 07:25
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كشفت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة عن حادثة سرقة تعرضت لها بطريقة غريبة أثناء تسوقها في أحد المتاجر الشهيرة في لندن، وأوضحت التفاصيل عبر حسابها في "سناب شات"، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين متابعيها.
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وفقًا للفضالة، قررت بعد تأخر إجراءات دخولها إلى الفندق أن تخرج للتسوق برفقة صديقاتها، رغم حرصها على أغراضها وتنبيهها المستمر لمتابعيها بأهمية الحفاظ على ممتلكاتهم في أوروبا، حيث تعتبر هذه المنطقة من أكثر الأماكن التي تشهد سرقات.
وقالت الفضالة إنها كانت تحرص على إخفاء حقيبتها جيدًا، خاصة الحافظة التي تحتوي على مستنداتها الشخصية مثل الكروت وبطاقات الهوية والجوازات، بالإضافة إلى النقود.
ولكن يبدو أن السارق كان يراقبها بعد أن لفتت انتباه الجمهور الذي كان يتجمع لالتقاط صور لها، فاستغل الفرصة وسحب الحافظة من حقيبتها بطريقة خفية.
وتفاعل العديد من مستخدمي مواقع التواصل مع الحادثة، حيث انقسمت التعليقات بين من أبدى تعاطفه مع الفضالة، ومن انتقدها على عدم أخذ الحيطة الكافية بوضع أغراضها في مكان آمن قبل الخروج للتسوق. (العين الإخبارية)
إلهام الفضالة تتعرض للسرقة في لندن وتثير تفاعل المتابعين
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