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المرأة

نشوى مصطفى تكشف عن أسوأ عام مرت به

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:30
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كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن أسوأ عام مرت به في حياتها، مشيرةً الى أن العام الماضي كان الأسوأ على الإطلاق، بسبب الصعوبات التي واجهتها خلاله، ومنها تعرضها لحادث سير، وإصابتها بأزمة قلبية استوجبت خضوعها لعملية جراحية في القلب، وأخيراً وفاة زوجها وشريك عمرها.
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وكتبت نشوى عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشوراً قالت فيه: "السنة اللي فاتت كانت أصعب سنة عدّت عليا، ابتلاءات صعبة جداً في أول السنة، وبعدها حادثة مميتة، ثم عملية كبيرة في قلبي، وختامها كان كسرة قلبي بوفاة حبيبي... الحمد لله على قدر الله، اللّهم حمداً وشكراً، اللّهم إني سلمت نفسي إليك راضيةً بكل حكمك، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، اللهم مدداً وغوثاً وصبراً وثباتاً يا كريم، وصلّ اللّهم على سيدنا محمد النور وأهله".
وكانت نشوى مصطفى قد عبّرت عن حزنها الشديد لوفاة زوجها، مشيرةً الى أنها تمنت لو أنه كان قاسياً عليها حتى لا تعيش هذا الحزن بعد وفاته. وقالت خلال تصريحات تلفزيونية: "فراق الطيبين صعب، وبقعد أقول ياريت كان ظلمني أو هانّي. ابتليت بوفاة والدي لأنه كان بيشقى علينا، وكان وجوده جنبي أكبر داعم لي". (لها)
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