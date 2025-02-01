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المرأة

"يمهل ولا يهمل".. . منشور لسيرين عبد النور يحدث ضجة: من تقصد؟

Lebanon 24
01-02-2025 | 10:14
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وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن هناك بعض الأشخاص "ضايعة معن البوصلة"، مشيرة إلى أن الوقت كفيل بكشف كل الأمور.
وقالت عبد النور: في ناس بتحترم يللي بيحتقرها وبتعشق يللي بذلها، وبتعملهن مليون حساب، أما الناس المحترمة  بقللو من شأنهن، هيك بعض الناس ضايعة معهن البوصلة، بس يمهل ولا يهمل".
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