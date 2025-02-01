ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها.. وعاصي الحلاني يخطف الأضواء بلقطة مؤثرة (صورة)

احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بعيد ميلادها بأسلوب مميز.

وشاركت الحلاني متابعيها لحظة دافئة جمعتها بوالدها الفنان عاصي الحلاني.



وظهرت ماريتا وهي تحمل قالب الحلوى بين يديها، بينما احتضنها والدها بحب وحنان.