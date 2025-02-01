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المرأة
ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها.. وعاصي الحلاني يخطف الأضواء بلقطة مؤثرة (صورة)
Lebanon 24
01-02-2025
|
14:00
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احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بعيد ميلادها بأسلوب مميز.
وشاركت الحلاني متابعيها لحظة دافئة جمعتها بوالدها الفنان عاصي الحلاني.
وظهرت ماريتا وهي تحمل قالب الحلوى بين يديها، بينما احتضنها والدها بحب وحنان.
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