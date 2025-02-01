Advertisement

المرأة

ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها.. وعاصي الحلاني يخطف الأضواء بلقطة مؤثرة (صورة)

Lebanon 24
01-02-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1314498-638740363690931035.png
Doc-P-1314498-638740363690931035.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني بعيد ميلادها بأسلوب مميز.
 
وشاركت الحلاني متابعيها لحظة دافئة جمعتها بوالدها الفنان عاصي الحلاني.

وظهرت ماريتا وهي تحمل قالب الحلوى بين يديها، بينما احتضنها والدها بحب وحنان.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
يتواجدون في دبي.. عائلة عاصي الحلاني تحتفل بعيد الميلاد وابنته ماريتا بلقطة رومانسية مع زوجها (صور)
lebanon 24
02/02/2025 01:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... ماريتا الحلاني احتفلت بعيد ميلاد زوجها
lebanon 24
02/02/2025 01:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
ماريتا الحلاني أحيت حفل "سامسونغ" في دبي
lebanon 24
02/02/2025 01:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلالة غير موفقة لماريتا الحلاني في دبي تعرّضها للانتقادات.. لابسة أكبر من قياسها! (فيديو)
lebanon 24
02/02/2025 01:27:32 Lebanon 24 Lebanon 24

ماريتا

الحلاني

تحتفل

ميلادها..

وعاصي

الحلاني

الأضواء

بلقطة

مؤثرة

(صورة)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:48 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:42 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:21 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2025-02-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-01
12:00 | 2025-02-01
10:14 | 2025-02-01
08:12 | 2025-02-01
06:25 | 2025-02-01
04:03 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24