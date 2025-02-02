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المرأة
بغاية الجمال... كارلا حداد برفقة إبنتها ليا (صورة)
Lebanon 24
02-02-2025
|
10:00
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نشرت مُقدّمة البرامج كارلا حداد صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي برفقة إبنتها ليا أبو جودة.
وفي الصورة، ظهرت ليا وهي تُعانق والدتها، بينما أشاد العديد من متابعي حداد بجمال إبنتها.
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