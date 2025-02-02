Advertisement

المرأة

بغاية الجمال... كارلا حداد برفقة إبنتها ليا (صورة)

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1314757-638741103918734323.png
Doc-P-1314757-638741103918734323.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت مُقدّمة البرامج كارلا حداد صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي برفقة إبنتها ليا أبو جودة. 
 
 
وفي الصورة، ظهرت ليا وهي تُعانق والدتها، بينما أشاد العديد من متابعي حداد بجمال إبنتها.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد طلاقها من زوجها الثاني.. كارلا حداد برشاقة لافتة داخل الجيم (صورة)
lebanon 24
02/02/2025 18:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل مهمة.. هكذا تحمي حساب "الانستغرام" الخاص بك
lebanon 24
02/02/2025 18:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد طلاقها.. كارلا حداد بإطلالة مُثيرة شاهدوا كيف بدت (صورة)
lebanon 24
02/02/2025 18:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انفصالها مؤخرا عن زوجها الثاني.. شاهدوا مع من احتفلت كارلا حداد بعيد الميلاد (صور)
lebanon 24
02/02/2025 18:05:41 Lebanon 24 Lebanon 24

كارلا حداد

انستغرام

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:02 | 2025-02-02
07:06 | 2025-02-02
05:50 | 2025-02-02
03:43 | 2025-02-02
01:41 | 2025-02-02
23:00 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24