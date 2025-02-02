بغاية الجمال... كارلا حداد برفقة إبنتها ليا (صورة)

نشرت مُقدّمة البرامج كارلا حداد صورة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام" وهي برفقة إبنتها ليا أبو جودة.

وفي الصورة، ظهرت ليا وهي تُعانق والدتها، بينما أشاد العديد من متابعي حداد بجمال إبنتها.