أزمة نادر صعب وريهام سعيد الى الواجهة وخطوة قضائية جديدة... إليكم آخر التطورات

قالت ريهام سعيد إن هناك تحركاً قضائياً لصالحها في أزمتها مع طبيب التجميل الشهير نادر صعب، ونشرت عبر حسابها الشخصي التفاصيل موجهة رسالة خاصة.

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ونشرت الإعلامية المصرية عبر حسابها الشخصي خبر بعنوان: "إحالة نادر صعب إلى محاكمة جنائية بتهمة تشويه وجه ريهام سعيد والتشهير بها"، لتتلقى بعدها الكثير من الرسائل عبر صفحتها الشخصية وتعيد الحديث عن الأزمة من جديد.وفي تعليقها على الخبر كتبت ريهام سعيد: "ألف حمد وألف شكر حقي راجع راجع بإذن الله". ليتفاعل بعد تعليقها الجمهور معها بعدد من رسائل الدعم التي لم تخل من نصائح محبيها. (ليالينا)