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المرأة
ياسمين عبد العزيز تثير التساؤلات بتعليق غامض.. هل دخلت في علاقة عاطفية جديدة؟
Lebanon 24
05-02-2025
|
01:18
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أثارت النجمة ياسمين عبد العزيز تساؤلات جمهورها بشأن دخولها في علاقة عاطفية جديدة، وذلك بعد ردها الغامض على أحد المتابعين أثناء ترويجها لمسلسلها الرمضاني المقبل "وتقابل حبيب".
نشرت ياسمين على حسابها في إنستغرام بوستر المسلسل، وعلقت عليه بعبارة "وتقابل حبيب"، ليرد أحد متابعيها قائلاً: "لحد دلوقتي ما قابلتيش". لتجيبه ياسمين برد غير مباشر قالت فيه: "ومين قال؟"، مما دفع متابعيها إلى التساؤل عن خلفية هذه الإجابة وهل هي إشارة إلى علاقة جديدة.
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كانت ياسمين قد شاركت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" البوستر الجماعي لمسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، الذي سيعرض في رمضان 2025. وتصدرت ياسمين البوستر إلى جانب الفنان كريم فهمي وبعض النجوم المشاركين في العمل.
المسلسل من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي وأنوشكا وخالد سليم ونيكون سابا وبسنت شوقي وحنان سليمان وإنجي كيوان وندا موسى ورشوان توفيق وصلاح عبدالله ومحمود ياسين ومنة عرفة وسلمى غريب. وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.
ويعد هذا المسلسل هو التعاون الثالث بين ياسمين عبد العزيز والسيناريست عمرو محمود ياسين، بعد مسلسلي "ونحب تاني ليه" و"اللي مالوش كبير". (نواعم)
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