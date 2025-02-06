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المرأة

أريانا غراندي تحتفل بترشيحها الأول للأوسكار بمكالمة غير متوقعة

Lebanon 24
06-02-2025 | 14:32
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تغمر السعادة النجمة أريانا غراندي بعد حصولها على أوّل ترشيح لها لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "Wicked"، حيث شاركت فرحتها عبر إنستغرام، مؤكدة أنها تشعر بـ"التواضع والشرف العميق" لهذا الإنجاز الكبير.
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لكن المفاجأة الأكبر كانت المكالمة التي تلقّتها من طبيبها النسائي فور إعلان الترشيحات، والتي أثارت دهشتها في البداية قبل أن تكتشف أنه كان يتصل فقط لتهنئتها على هذا الإنجاز. وخلال ظهورها في برنامج "Jimmy Kimmel Live"، تحدثت أريانا عن اللحظة الطريفة، قائلة إنها شعرت بالقلق في البداية، لكنها سرعان ما أدركت أن الأمر مجرد تهنئة ودّية. ولم تفوّت الفرصة للمزاح، حيث علّقت قائلة: "سنعانق بعضنا في فحص الثدي المقبل".
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