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المرأة

ستُقيم حفلاً في 3 دول.. فنانة شهيرة تكشف موعد زفافها: "لا يزال هناك مرحلة المأذون" (فيديو)

Lebanon 24
07-02-2025 | 01:33
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قامت الفنانة المصرية أروى جودة بنشر فيديو عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" من كواليس التحضير لجلسة تصوير جديدة مع زوجها رجل الأعمال الإيطالي، بعد أيام من احتفالهما بعقد قرانهما.

وخلال جلسة التحضير، أجابت أروى عن أسئلة حول إحساسها في لحظات عقد القران، مؤكدةً أنها كانت مصدومة لأنها لم تعتقد أن ذلك هو الزواج وأنه ما زالت هناك مرحلة المأذون.
كما كشفت أروى أن موعد زفافها سوف يكون في أيار المقبل.

وظهرت أروى في الفيديو وهي تستعد لجلسة تصوير مع زوجها، الذي بدا سعيداً برؤيتها وهي تحضّر لجلسة التصوير فاحتضنها تعبيراً عن فرحه بها.
 
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وكانت أروى جودة قد أعلنت أنها ستقيم حفل زفافها في ثلاث دول مختلفة، بالقول: "بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقرّبين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا".

واحتفلت أروى جودة أخيراً بعقد قرانها على رجل أعمال إيطالي، في مقر وزارة العدل المصرية، ونشرت مجموعة من الصور والفيديوهات التي وثّقت بها لحظات عقد القران.(لها)

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