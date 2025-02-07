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المرأة

إيناس الدغيدي تبكي وتكشف سبب إبعاد ابنتها من مصر

Lebanon 24
07-02-2025 | 11:45
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تحدثت المخرجة إيناس الدغيدي بصراحتها المعهودة عن الكثير من الأمور الفنية والشخصية خلال استضافتها في برنامج "الفصول الأربعة"، وعلّقت على العديد من الأمور الشائكة وبكت عند سماع صوت ابنتها.

وعلّقت المخرجة المصرية على الضجة التي حصلت بسبب فستان النجمة نادية الجندي في حفل توزيع جوائز "جوي أوردز"، فقالت: "من المحتمل إن نادية لم تتصور أن يبدو الفستان بهذا الشكل في الواقع، كما أن الكاميرات وطريقة التصوير قد تظلم الشخص. وأكيد هي ما شافتش دا بالمراية، لأنه لو شافته مكانتش لبسته"، مُشددةً على أن العمر "ليس وصمة عار".
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وخلال اللقاء، بكت إيناس الدغيدي عند سماعها تسجيلاً صوتياً لابنتها الصغرى، حبيبة، التي سألتها عن مصدر قوّتها في هذه الحياة، رغم أنها تدرك مدى ضعفها وحنانها تجاه المقرّبين منها، فتأثرت إيناس وقالت: "حبيبة كانت أكثر من شعر بمدى تعرّضي للاضطهاد من المجتمع بسبب أعمالي التي صُنّفت في ذلك الوقت بالجريئة، وكنت أخاف عليها من أن تتعرّض للأذى بسبب كمية التهديدات التي تلقتها خلال فترة من حياتي المهنية، وحينها قررتُ أن تُكمل دراستها في الخارج". (نواعم)
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