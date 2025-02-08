جليلة المغربية لبسمة بوسيل: ناكرة الجميل

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شنّت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي المغربية جليلة هجوماً على الفنانة المغربية بسمة بوسيل، بسبب تصريحات الأخيرة حيال طليقها الفنان المصري تامر حسني، بإعلانها أن حبها له دمرها وأنها استعادت حريتها بعد الطلاق.وقالت جليلة التي سبق أن زعمت وجود علاقة عاطفية جمعتها بحسني: "هاي الحياة اللي انتي كنتي راح تنتحري عشانها وبسببها، أنا كنت أتمنى أعيشها مع الشخص الوحيد اللي حبيته بحياتي من 13 سنة".وأضافت: "مهما كانت المشاكل او الظروف او الوجع الواحدة ما ينسى عشرة العمر والايام الحلوة ويكون ناكر للجميل".وتابعت: "نصيحة مهمة خديها او خليها، اليوم انا عندي سلام داخلي معك وما بهاجمك بس عمرنا ما ننزل من قيمة الشخص اللي رفعنا وننسى فضله خصوصاً إذا كان أبو ولادك".وختمت: "بالنسبة لي ولمشاعري ولأحاسيسي أحب أقول كلمة وحدة فقط: هناك تفاصيل لا تحكى الا لله". (لها)