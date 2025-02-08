Advertisement

المرأة

جويل ماردينيان تكشف سر "دبدوب"

Lebanon 24
08-02-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1317763-638746548427564686.png
Doc-P-1317763-638746548427564686.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
احتفلت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان بإطلاق مجموعة جديدة من مستحضرات العناية بالطفل تحت اسم "دبدوب"، المستوحاة من ابنها الأصغر ناثان.

وأثارت ماردينيان حماس جمهورها بالكشف عن أن المستحضرات الجديدة تأتي بنكهة فاكهة البطيخ، وتنقسم إلى خمسة أنواع، مؤكدة أنها خالية من المواد الكيميائية وتساعد على منع تساقط الشعر، مما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات العمرية.
Advertisement

كما أعلنت عن تعاونها مع منظمة "دبي العطاء"، حيث سيتم تخصيص جزء من عائدات المجموعة لدعم الأطفال المحتاجين في العالم العربي.

وفي رسالة مؤثرة، وجهت جويل تحية خاصة للأمهات غير العاملات اللواتي يكرسن وقتهن لرعاية أطفالهن، قائلة: "يعطيكي ألف عافية". (فوشيا)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:00 | 2025-02-08
14:00 | 2025-02-08
12:00 | 2025-02-08
10:16 | 2025-02-08
06:15 | 2025-02-08
04:27 | 2025-02-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24