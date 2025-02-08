جويل ماردينيان تكشف سر "دبدوب"

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احتفلت خبيرة التجميل اللبنانية جويل ماردينيان بإطلاق مجموعة جديدة من مستحضرات العناية بالطفل تحت اسم "دبدوب"، المستوحاة من ابنها الأصغر ناثان.وأثارت ماردينيان حماس جمهورها بالكشف عن أن المستحضرات الجديدة تأتي بنكهة فاكهة البطيخ، وتنقسم إلى خمسة أنواع، مؤكدة أنها خالية من المواد الكيميائية وتساعد على منع تساقط الشعر، مما يجعلها مناسبة لمختلف الفئات العمرية.كما أعلنت عن تعاونها مع منظمة "دبي العطاء"، حيث سيتم تخصيص جزء من عائدات المجموعة لدعم الأطفال المحتاجين في العالم العربي.وفي رسالة مؤثرة، وجهت جويل تحية خاصة للأمهات غير العاملات اللواتي يكرسن وقتهن لرعاية أطفالهن، قائلة: "يعطيكي ألف عافية". (فوشيا)