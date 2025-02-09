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المرأة

تدهورت صحتها.. وفاة فنانة سورية شهيرة (صورة)

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:12
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توفيت الفنانة السورية الشابة إنجي مراد، الأحد، بعد أيام من دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية.
وأعلنت والدة إنجي الوفاة عبر منشور على فيسبوك حيث كتبت: "ترحموا على ابنتي وتصدقوا عن روحها".
وقبل أيام كانت إنجي قد نشرت على حسابها منشور قالت فيه: "أنا عم أحتضر سامحوني".
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ليعود زوجها ويكتب على الحساب ذاته: "أنا سامر زوجها لإنجي، دعولا كتير، إنجي بحاجة دعائكون، إنجي وضعا صعب بين الحياة والموت، أمانة تدعولا".
ولم يتضح سبب الوفاة بعد، البعض تحدث على مواقع التواصل عن إصابتها بفيروس رئوي والبعض الآخر تحدث عن تدهور حالتها الصحية بسبب الحمل. (سكاي نيوز)
 
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