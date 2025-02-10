ياسمين عبد العزيز تهدّد باللجوء الى القضاء

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انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار كثيرة تؤكد دخول الفنانة ياسمين عبد العزيز في قصة حب جديدة وارتباطها بأحد الفنانين.وحرصت ياسمين على نفي كل ما تردّد في هذا الشأن، وكشف مكتبها الإعلامي أنه سوف يتخذ الإجراءات القانونية ضد كل من يروّج لمثل هذه الأخبار.وانتشرت أخبار دخول ياسمين عبد العزيز في قصة حب جديدة، بعد ردّها على أحد المتابعين في معرض ترويجها لمسلسلها "وتقابل حبيب"، حيث نشرت بوستر المسلسل وعلّقت عليه بالقول: "وتقابل حبيب"، ليردّ عليها أحد متابعيها قائلاً: "لحد دلوقتي مقابلتيش"، لتجيبه ياسمين برد غامض قالت فيه: "ومين قال؟"، لتبدأ تعليقات الجمهور متسائلين عن حقيقة الأمر. (لها)