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المرأة

على الرغم من الانتقادات والهجوم الواسع.. موسم ثالث من برنامج "قسمة ونصيب"!

Lebanon 24
11-02-2025 | 04:38
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تتواجد الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب في تركيا إستعداداً لتصوير الموسم الثالث من برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب" الذي حقّق نجاحاً جماهيريّاً كبيراً بموسميه السابقين على ارغم من الانتقادات التي طالته.
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ويأتي هذا الموسم بعد أن إستطاع برنامج "قسمة ونصيب" من تحقيق أرقام قياسيّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ وجذب ملايين المُتابعين من مُختلف أنحاء العالم، على أن يبدأ التصوير خلال الأيّام القليلة المُقبلة في تركيا.

هذا، ويضمّ برنامج "قسمة ونصيب"، الذي يُعرض عبر القناة الخاصّة بالبرنامج على موقع "يوتيوب"، مجموعة من الشبّان والشابّات على جزيرة مُنعزلة وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحبّ الحقيقيّ، على أن يتمّ الإحتفال بثنائيّ رابح واحد في نهاية البرنامج ومنحه جائزة ماديّة قدرها 30 ألف دولار أميركيّ . يُذكر أنٍه من المتوقع أن يطلّ في البرنامج مُشاركين من المغرب العربيّ ومن لبنان وسوريا وفلسطين والعراق كما يُشارك للمّرة الأولى شبّان وشابّات من الكويت والأردن ...

وأعربت ريتا عن حماستها ببدء تصوير موسم جديد من برنامج "قسمة ونصيب" مُشيرة إلى أنّ الموسم الثالث سيشهد كالعادة على ولادة علاقات حبّ جديدة ومفاجآت ومُنافسات شديدة بين المُشتركين.(لها)

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