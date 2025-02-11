15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
2
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
على الرغم من الانتقادات والهجوم الواسع.. موسم ثالث من برنامج "قسمة ونصيب"!
Lebanon 24
11-02-2025
|
04:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تتواجد الممثلة ومقدمة البرامج ريتا حرب في تركيا إستعداداً لتصوير الموسم الثالث من برنامج تلفزيون الواقع "قسمة ونصيب" الذي حقّق نجاحاً جماهيريّاً كبيراً بموسميه السابقين على ارغم من الانتقادات التي طالته.
Advertisement
ويأتي هذا الموسم بعد أن إستطاع برنامج "قسمة ونصيب" من تحقيق أرقام قياسيّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ وجذب ملايين المُتابعين من مُختلف أنحاء العالم، على أن يبدأ التصوير خلال الأيّام القليلة المُقبلة في تركيا.
هذا، ويضمّ برنامج "قسمة ونصيب"، الذي يُعرض عبر القناة الخاصّة بالبرنامج على موقع "يوتيوب"، مجموعة من الشبّان والشابّات على جزيرة مُنعزلة وذلك بهدف التعارف وإيجاد الحبّ الحقيقيّ، على أن يتمّ الإحتفال بثنائيّ رابح واحد في نهاية البرنامج ومنحه جائزة ماديّة قدرها 30 ألف دولار أميركيّ . يُذكر أنٍه من المتوقع أن يطلّ في البرنامج مُشاركين من المغرب العربيّ ومن لبنان وسوريا وفلسطين والعراق كما يُشارك للمّرة الأولى شبّان وشابّات من الكويت والأردن ...
وأعربت ريتا عن حماستها ببدء تصوير موسم جديد من برنامج "قسمة ونصيب" مُشيرة إلى أنّ الموسم الثالث سيشهد كالعادة على ولادة علاقات حبّ جديدة ومفاجآت ومُنافسات شديدة بين المُشتركين.(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
Lebanon 24
هل من هزة أرضية جديدة في لبنان؟ بيانات تكشف
11:46 | 2025-02-10
10/02/2025 11:46:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
Lebanon 24
"الثلث المعطّل" بيد "مدرسة سيدة الجمهور"
02:15 | 2025-02-11
11/02/2025 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
Lebanon 24
هو إبن شقيقة أحد النواب... مقتل شاب لبنانيّ في سوريا بعد خطفه
06:29 | 2025-02-11
11/02/2025 06:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غزة.. هذه خطة ترامب للبنان!
Lebanon 24
بعد غزة.. هذه خطة ترامب للبنان!
04:00 | 2025-02-11
11/02/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن لبنان.. هذا ما تبلغتهُ إسرائيل من أميركا!
Lebanon 24
بشأن لبنان.. هذا ما تبلغتهُ إسرائيل من أميركا!
13:59 | 2025-02-10
10/02/2025 01:59:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
09:07 | 2025-02-11
لم تتمالك دموعها: بكاء اليسا على المسرح خلال حفلها في دبي.. ما السبب؟ (فيديو)
06:46 | 2025-02-11
إبنة فنان شهير كبرت وتغيّرت.. إليكم بالفيديو كيف أصبحت الآن
03:32 | 2025-02-11
شقراء وبغاية الجمال.. الإعلامية رابعة الزيات برفقة ابنتها والجمهور يتغزل بها (صور)
02:49 | 2025-02-11
بدت بملامح مختلفة.. هل تذكرون مقدمة اللوتو السابقة سنا نصر؟ شاهدوا كيف أصبحت
02:15 | 2025-02-11
وضعت مولودها الأول.. النجمة التركية الشهيرة تنشر صور ابنها وهذا اسمه
01:52 | 2025-02-11
بعد طلاقها الثاني.. كارلا حداد بجلسة تصوير جريئة شاهدوا كيف بدت (صور)
فيديو
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
11/02/2025 16:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
11/02/2025 16:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
Lebanon 24
تسببت بتأثيرات غير مسبوقة.. عاصفة شمسية تكشف أسرارًا مدهشة حول الأرض (فيديو)
01:00 | 2025-02-08
11/02/2025 16:59:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24