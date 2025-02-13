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المرأة

فيديو ينتشر لفنانة عربيّة وهي تبكي... ما الذي حصل معها؟

Lebanon 24
13-02-2025 | 05:51
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بكت الفنانة شهد سلمان لحظة إعلانها أن قرار سحب الجنسية الكويتية منها "دمرها نفسياً"، قائلة إنها ما زالت تعيش تبعات القرار.

وشدّدت على أنها فضلت الصمت على الحديث عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رغم أن الأمر "أتعبني وقهرني جداً"، على حد تعبيرها.
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وقالت: "كثيرون لم يكونوا على علم بحصولي على الجنسية الكويتية. أصولي عراقية وسعودية، ومن يريد التصديق فليصدق، ومن لا يرغب فله ذلك". (لها)
 
 
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