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فنون ومشاهير
بدت عليها ملامح التعب والإرهاق.. هكذا أطلت الفنانة المعروفة بعد ولادة ابنتها (صورة)
Lebanon 24
13-02-2025
|
09:02
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كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف عن تجربتها في مرحلة الأمومة بعد ولادة ابنتها الأولى، صوفيا، مؤكدة أنها تمر بفترة جديدة في حياتها تتخللها بعض التحديات. ونشرت سلمى صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الرسمي في إنستغرام، حيث بدت عليها ملامح التعب والإرهاق، وكتبت تعليقًا قالت فيه: "ليالي لا تعد بلا نوم، تبدو كأنها مثل ليالي التصوير، بالإضافة إلى الرضاعة دون تناول القهوة والكافيين."
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وكانت سلمى قد اختارت طريقة غير تقليدية للإعلان عن اسم طفلتها، حيث أضافت إلى حسابها الرسمي على إنستغرام لقب "أم صوفيا" بجانب مهنتها كممثلة، بدلاً من نشر صور أو منشورات تقليدية. وقد لاقت هذه الخطوة تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، الذين قدموا لها التهاني بميلاد طفلتها الأولى وتمنوا لها حياة مليئة بالسلام والفرح مع عائلتها. (سيدتي)
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