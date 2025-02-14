"الله خلقنا بلا لباس".. خبيرة التجميل الشهيرة تُثير الجدل بتصريحاتها عن التعري (فيديو)

أثارت خبيرة التجميل جويل مردينيان ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، بعد ظهورها كضيفة في أحد البرامج. حيث أدلت بتصريحات جريئة أثارت جدلاً كبيراً.

وفي تفاصيل حديثها، تحدثت جويل عن موضوع اللباس غير المحتشم والتعري الذي بات منتشراً على مواقع التواصل الاجتماعي، مبررة ذلك بقولها إن الله خلقنا دون ملابس.

وقالت مردينيان: "لو لبست ثوب السباحة او المايو، فانا لا أؤذي أحدا.. الفعل هو عيب.. ممكن ملابسي تغطيني بالكامل لكن نظراتي تجاه الرجال وحركاتي قد توحي بالكثير من الأمور".

#جويل_مردينيان: مش اللبس هو اللي بيحدد إذا الإنسان نظيف أو مؤمن…وأصلا الله خلقنا بلا لباس pic.twitter.com/YdyWsuWACO — 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) February 13, 2025 Advertisement

وأضافت جويل: "أود أن أغير وجهة نظر العالم بأن اللباس لا يحدد ما إذا كان الانسان نظيفا او مؤمنا.. فالله خلقنا بلا لباس".