"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف احتفلت بعيد الحب (صورة)

نشرت الأردنية زين قطامي خطيبة ابن المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، سيليو صعب صورة جديدة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت زين بفستان باللون الأحمر وذلك بمناسبة عيد الحب، وعلقت على الصورة بالقول: "أحبك" متوجهة إلى خطيبها.

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وعقد سيليو صعب قبل أشهر خطبته على الأردنية الجميلة.



وكشفت زين في حديث سابق ان علاقتها بابن المصمم اللبناني بدأت منذ عام 2021 حيث كان حبا من النظرة الأولى، وروت انهما ذهبا في موعدين غراميين متتاليين في دبي كما شاءت الصدف أن يحجزا الرحلة ذاتها المتجهة من دبي إلى بيروت ذاك الصيف.



