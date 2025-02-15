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المرأة

ابنة عمرو دياب تُثير الجدل بصورها الجريئة مع حبيبها الجديد.. تعرفوا إليه

Lebanon 24
15-02-2025 | 04:14
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احتفلت إبنة الفنان المصري عمرو دياب ، جنى بعيد الحب مع حبيبها وشاركت متابعيها عبر خاصية الستوريز على انستغرام مجموعة من الصور العفوية والرومانسية التي تجمعها به.

وكشفت جنى عن ملامح حبيبها الجديد وبدت معه في غاية الهدوء والسعادة ويستمتعان معاً بكل تفاصيل حياتهما في أجواء رومانسية لطيفة، واحتفلت معه بعيد الحب.
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ومن المعروف أن ابنة النجم المصري تستمتع بكامل الحرية في التعامل مع حياتها الشخصية، ولا تهتم للتعليقات القاسية والانتقادات التي تصلها على صورها وحركاتها، وهذا ما دفعها الى مشاركة صورها مع حبيبها، دون أن تكشف عن اسمه وهويته بل اكتفت بنشر صورها العفوية معه وأرفقت إحدى الصور بتعليق كتبت فيه: "عيد حب سعيد يا حبيبي".

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع جرأة وتلقائية جنا في التعامل مع حياتها الشخصية والسوشيال ميديا، مشددين على أنه يحق لها أن تعيش حياتها الشخصية كما يحلو لها، دون أن تكترث لنجومية والدها والانتقادات التي قد تطالها بسبب نجوميته، متمنين لها الحياة السعيدة.(لها)


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