مفاجأة حزينة لجمهور آمال ماهر

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أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر في عيد الحب، والذي كان المقرر إقامته يوم 20 شباط الجاري، في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، إلغاءه الى أجل غير محدد، من دون أن تذكر الأسباب التي دعتها الى الإلغاء، رغم الإعلان عنه أكثر من مرة فيما سبق.كانت آمال ماهر قد أحيت خلال العام الماضي عدة حفلات ناجحة في المملكة العربية السعودية، من بينها حفلاتها في الإحساء ومدينة الطائف، بالإضافة الى حفل ليلة الأحلام، الذي شهد تعاونها مع الموسيقار عمر خيرت على مسرح عبادي الجوهر أرينا، قدمت خلال تلك الحفلات مجموعة من أغانيها الى جانب أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور سواء خلال العروض المباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (لها)