18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
مفاجأة حزينة لجمهور آمال ماهر
Lebanon 24
15-02-2025
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة آمال ماهر في عيد الحب، والذي كان المقرر إقامته يوم 20 شباط الجاري، في منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، إلغاءه الى أجل غير محدد، من دون أن تذكر الأسباب التي دعتها الى الإلغاء، رغم الإعلان عنه أكثر من مرة فيما سبق.
Advertisement
كانت آمال ماهر قد أحيت خلال العام الماضي عدة حفلات ناجحة في المملكة العربية السعودية، من بينها حفلاتها في الإحساء ومدينة الطائف، بالإضافة الى حفل ليلة الأحلام، الذي شهد تعاونها مع الموسيقار عمر خيرت على مسرح عبادي الجوهر أرينا، قدمت خلال تلك الحفلات مجموعة من أغانيها الى جانب أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، وحظيت بإشادات واسعة من الجمهور سواء خلال العروض المباشرة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. (لها)
Advertisement
الأكثر قراءة
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
Lebanon 24
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
02:37 | 2025-02-15
15/02/2025 02:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
23:26 | 2025-02-14
14/02/2025 11:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
15:22 | 2025-02-14
14/02/2025 03:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
16:24 | 2025-02-14
14/02/2025 04:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار
Lebanon 24
عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار
15:48 | 2025-02-14
14/02/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
04:38 | 2025-02-15
بإطلالة ساحرة.. هكذا احتفلت مذيعة "الجديد" بعيد الفالنتاين (صور)
04:14 | 2025-02-15
ابنة عمرو دياب تُثير الجدل بصورها الجريئة مع حبيبها الجديد.. تعرفوا إليه
03:45 | 2025-02-15
حامل بمولودها الأول.. هكذا احتفلت الإعلامية نبيلة عواد بعيد الحب (صورة)
03:02 | 2025-02-15
"كنة" المصمم ايلي صعب الأردنية بغاية الجمال.. شاهدوا كيف احتفلت بعيد الحب (صورة)
02:41 | 2025-02-15
بدت بغاية الجمال.. طليقة الفنان وائل كفوري حديث المواقع والجمهور يتغزل بها (صور)
01:47 | 2025-02-15
بإطلالة جريئة جدا.. هكذا احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة بعيد الحب (صور)
فيديو
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
15/02/2025 16:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
15/02/2025 16:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
15/02/2025 16:08:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24