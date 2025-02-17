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المرأة
السلطات تكشف عن سبب وفاة نجمة نتيفلكس.. هل أقدمت على الإنتحار؟
Lebanon 24
17-02-2025
|
16:00
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كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" سبب وفاة نجمة نيتفليكس الكورية كيم ساي رون، البالغة من العمر 24 عامًا، التي رحلت يوم أمس الأحد 16 شباط الجاري، مؤكدة أن كيم ساي أقدمت على إنهاء حياتها بنفسها، وفقًا للشرطة.
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وعُثر على جثة كيم في منزلها في منطقة سيونغسو-دونغ شرقي . وقالت السلطات إنهم يعتقدون أنها اتخذت قرارًا بالانتحار، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.
ونالت كيم ساي-رون شهرتها من خلال أدوارها في مرحلة الطفولة، فقد بدأت مسيرتها التمثيلية في سن التاسعة بدراما "حياة جديدة" عام 2009، إذ أدت دور يتيمة تُدعى جيني.
وحصدت لاحقا شهرة واسعة بعد أدائها في فيلم الإثارة "الرجل من لا مكان"، مما عزز مكانتها كنجمة صاعدة. ومن بين أدوارها البارزة الأخرى "الجارة" (2012) و "الفتاة على باب بيتي" (2014) ومسلسل الدراما "مرآة الساحرة" (2016).
واكتُشفت وفاة كيم ساي-رون من قبل صديقة كانت تخطط للقائها، بينما لم تجد السلطات أي علامات على وجود جريمة، إلا أنها لا تزال تحقق في ظروف الوفاة. (ارم نيوز)
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