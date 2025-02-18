جراحة مفاجئة لابنة أحلام ورسالة اعتذار لهيفاء وهبي وكارول سماحة.. ما القصة؟

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وجهت الفنانة أحلام الشامسي اعتذارها لعدد من النجوم بينهن، الفنانة هيفاء وهبي، وكارول سماحة، وذلك بسبب ردها المتأخر على تهنئتهم بعيد ميلادها، وكشفت النجمة الإماراتية عن تعرض ابنتها لوعكة صحية استدعت خضوعها لعملية جراحية، موضحة أن هذا هو السبب وراء تأخرها في الرد على تهنئتهم.وأعادت النجمة الإماراتية نشر تهنئة النجمات، عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، موجهة لهم عبارات المحبة والاعتذار، ومؤدة على تقديرها وحبها لهم.وكتبت النجمة كارول سماحة مهنئة أحلام بعيد ميلادها: "كل سنة وأنت بألف خير حبيبتي أحلام! بتمنالك عمر مليان صحة، حب ونجاحات.. بحبك كتير وبتمنالك أحلى الأيام".وقبل ساعات أعادت أحلام نشر رسالة النجمة الشهيرة، موجهة لها رسالة قالت فيها: "يا حبيبة روحي ومطربتي الغالية اعتذر والله بنتي عامله عملية وما قدرت أتركها لحظة اعذريني على التأخير بس انتي عارفة غلااااك عندي كل عام وربي لا يحرمني من المحبة بحبك وكتيييير، وننتظر لك حفل في الرياض ويكون أول الحاضرين".شاهدي أيضاً: أحلام الشامسي تحتفل بعيد ميلادها برسائل خاصة من نجوم الفنوردت كارول سماحة على رسالة أحلام، متمنية لابنة الأخيرة الشفاء في عبارة جاء فيها: "الحمد لله على سلامتها". ليتفاعل الجمهور مع الرسائل المتبادلة بين النجمتين في تعليقات منها: "أخ ي حلومه اديش قلبك حلو ومذوق دخلك شو بحبك وبحب كرمك وحكيك واغانيكي ي ملكة ي #صوت_الخليج بحبك موووووت".وفي تهنئتها كتبت هيفاء وهبي لأحلام: "يوم عيد ميلادك بتمنالك سنة كلها حب وخير ونجاح حبيبي أحلام". وردت عليها أحلام قبل ساعات برسالة جاء فيها: "ا روحي يا روحي يا أغلى هيفاء القلب وكل عام وأنا بمحبتكم طيبة وبخير أحبك اعتذر ما انتبهت للتغريدة بس أنتي بتعرفي قد إيش انا بحبك".وكتب متابعون في تعليقاتهم: "حبيبتي أم فاهد أحنا فانز هيفاء شو نحبك ونحب محبتك حتى جمهورك مثلك راقي ومحترم وكبير في الأخلاق، انتي و هيفاء من احلى صداقة في الوسط الفني وربنا يديم المحبة بينكم ونتمنى نشوفكم قريبا مع بعض".وكانت أحلام احتفلت بعيد ميلادها بمجموعة من الرسائل من بينها: "أحمد الله من كل قلبي على نعمة الحياة الحمد لله والشكر على كل نعمة ربي اعطاني اياها اسأل الله لي وأهلي واولادي وزوجي وعائلتي وأصحابي وأحبابي ومتابعيني البركة والصحة والفرح والسعادة والنجاح والحب والرضا والستر والأمان ولكم ويا رب كل سنة تكون أجمل وما أروع هذا اليوم الذي يشعرني بمحبتي لديكم".ومن بين تهاني النجوم لـأحلام في عيد ميلادها تهنئة النجمة إليسا والتي كتبت: "سنة عن سنة بتزيدي حلا ولمعان وبتضوي اكتر. ينعاد عليكي يا ملكة ومتل ما كل سنة بتمنالك، يضلوا مقهورينياااااروحي يا ننوسه القلب صوت الحب وانا اشتقت لك اكثررررررر وربي يحميكي حبيبه قلبي وأيامي دايم احلا بوجودك وبمحبتك أنا كتيييييير بحبببببببببك من الملكة". وردت عليها أحلام بكلمات: "وانا سنه عن سنه بحبك أكثر وأكثر أطيب واغلا إليسا الإحساس مش بس في صوتك بل وفيكي انتي كل عام وانا معكم وبمحبتكم بخير بحبك اليسا".أما الفنانة نانسي عجرم فهنأت أحلام بكلمات: "في كتير كلام حابّي قلك ياه أوّله إني اشتقتلك كتير! تانيًا مبروك الألبوم الجديد والمنوّع ومحمسة لا سمع الباقي والأهم من كل شي بتمنالك السعادة وراحة البال والنجاح لسنين وسنين لقدام. بحبك". هو ما ردت عليه النجمة الإماراتية قائلة: "ياااااروحي يا ننوسه القلب صوت الحب وانا اشتقت لك أكثر وربي يحميكي حبيبة قلبي وأيامي دايم أحلا بوجودك وبمحبتك أنا كتير بحبك". (ليالينا)