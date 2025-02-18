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المرأة
بالصورة... الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة: فلترقد روحك بسلام
Lebanon 24
18-02-2025
|
06:01
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أعلنت الممثلة بونيتا سعادة عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام"، عن وفاة عمّها.
ونشرت بونيتا صورة تجمعها بعمّها الراحل، علّقت عليها قائلة: "فلترقد روحك بسلام يا عمي الحبيب". (رصد لبنان 24)
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