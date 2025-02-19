بالفيديو: هنا الزاهد تبكي وتكشف موعد اعتزالها الفن

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ولم تتمالك هنا الزاهد دموعها عقب عرض فيديو مصمّم بتقنية الذكاء الاصطناعي للفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وصفته بوالدها بعد أن عاشت معه 13 عاماً، وتحديداً منذ زواجه بوالدتها السيدة شيرين المنزلاوي قبل انفصاله عنها، مشيرةً الى أنها كانت تحكي له أدق تفاصيل حياتها، وتستفيد من نصائحه لها. خلال استضافتها في برنامج "Mirror" الذي يقدّمه الإعلامي خالد فرج عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، كشفت الفنانة هنا الزاهد عن رأيها في موضوع المساكنة الذي أثار جدلاً في الفترة الماضي، ودخلت في نوبة من البكاء حين تذكّرها الفنان الراحل طلعت زكريا، مؤكدةً أنها قد تعتزل الفن في حالة واحدة.ولم تتمالك هنا الزاهد دموعها عقب عرض فيديو مصمّم بتقنية الذكاء الاصطناعي للفنان الراحل طلعت زكريا، الذي وصفته بوالدها بعد أن عاشت معه 13 عاماً، وتحديداً منذ زواجه بوالدتها السيدة شيرين المنزلاوي قبل انفصاله عنها، مشيرةً الى أنها كانت تحكي له أدق تفاصيل حياتها، وتستفيد من نصائحه لها.







"كان خايف عليّ"... هكذا كشفت هنا الزاهد تفاصيل المرة الأخيرة التي رأت فيها طلعت زكريا قبل وفاته في عام 2019، مؤكدةً أنه تحدث معها في أمور لا يجوز الكشف عنها، طالبةً من جمهوره قراءة الفاتحة على روحه.



وأكدت هنا أن الراحل طلعت زكريا عاش لحظات قاسية في أيامه الأخيرة، وشدّدت على أن علاقتها بعمر وشقيقته إيمي طلعت زكريا جيدة جداً، إذ إنها تحبّهما من فرط محبّتها لوالدهما.

وعن رأيها في ظاهرة المساكنة قبل الزواج التي أثارت جدلاً كبيراً عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، قالت هنا الزاهد إن المساكنة تتنافى مع قيم الدين والتربية، مضيفةً: "اللي أعرفه إن بيحصل خطوبة وجواز وبعدين الاتنين بيعيشوا مع بعض، عمري ما شفت العكس هو اللي بيحصل".



وأبدت دهشتها من المؤيدين لظاهرة المساكنة بالقول: "إيه اللي انتوا بتقولوه ده، أنا عند رأيي ومتمسّكة بيه، لإن ديني بيقول كده، والحقيقة أنا أعجبت برأي الفنان أحمد العوضي حين تحدث عن هذه الظاهرة".



وأشارت هنا الزاهد خلال المقابلة الى أنها قد ترتدي الحجاب مستقبلاً، لكن إذا قرّرت التحجّب فسوف تعتزل التمثيل نهائياً وتبتعد عن كل مواقع التواصل الاجتماعي.



يُذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد الفنية، مسلسل "إقامة جبرية" الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها في بطولته كل من: صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، ومحمود البزاوي. (لها)