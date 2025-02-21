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المرأة

"الله يخليلك ياها"... والدة الفنانة ماريلين نعمان تُفاجىء إبنتها على المسرح هذا ما فعلته

Lebanon 24
21-02-2025 | 06:28
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فاجأت والدة الفنانة ماريلين نعمان إبنتها على المسرح خلال حفلها الفنيّ الأخير.
 
 
وقامت والدة ماريلين بتقديم باقة كبيرة من الورد لابنتها، وعمدت إلى مُعانقتها وسط تصفيق الجمهور الذي قال لنعمان "الله يخليلك ياها". (رصد لبنان 24)
 
 
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