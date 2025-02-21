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المرأة

بعد خسارتها أمام طليقها... إلهام الفضالة تفوز في تركيا

Lebanon 24
21-02-2025 | 15:01
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حصلت النجمة الكويتية إلهام الفضالة على حكم البراءة من تهمة نشر صور امرأة  والتشهير بها في تركيا ضمن إعلان تجاري، من دون إذن مسبق، إذ أيدت محكمة الاسئناف حكم البراءة الصادر عن محكمة الدرجة الأولى.
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وواجهت الفضالة أخيراً تهمة تصوير امرأة دون معرفتها ونشر صورها دون الحصول على إذن منها، وذلك خلال تصوير إعلان لعيادة طبية في تركيا.

وفي الشق القانوني أيضاً، ألزمت المحكمة قبل أسابيع عدة الفضالة بتنفيذ حكم نهائي بدفع 8253 دينارًا كويتيًا كتعويض مادي ومعنوي لصالح المنتج خليل التميمي، طليقها، وذلك بعد إدانتها في قضية سب وقذف رفعها ضدها، كما قررت المحكمة منعها من السفر على خلفية القضية.

وفنياً، تطل الفضالة في رمضان في بطولة مسلسل "بيت حمولة" إلى جانب الفنانين: طيف، شهد الياسين، ليالي دهراب، شيلاء سبت، حسين الحداد، عبدالله البلوشي، زينب كرم، منصور البلوشي، شملان العميري، شيماء قمبر، زينب شعبان، في الشرقاوي، غرور صفر، وعلي محسن، وهو من إخراج سائد الهواري. (لها)
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