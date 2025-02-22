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المرأة
بعد تعرّضها لمُحاولة سرقة وإصابتها... وفاة شقيقة ممثل راحل
Lebanon 24
22-02-2025
|
08:18
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توفيت لميا سيجري شقيقة الممثل السوري الراحل نضال سيجري إثر إصابتها نتيجة تعرضها لمحاولة سرقة من سائق دراجة نارية يوم أمس الجمعة في دمشق.
وقد شيّع جثمان الراحلة من مستشفى دار الشفاء وصلي عليها عقب العصر ثم دفنت في مقبرة الشيخ الشيخ إبراهيم. (الجديد)
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