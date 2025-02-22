Advertisement

المرأة

بعد تعرّضها لمُحاولة سرقة وإصابتها... وفاة شقيقة ممثل راحل

Lebanon 24
22-02-2025 | 08:18
A-
A+
Doc-P-1324114-638758344633484329.jpg
Doc-P-1324114-638758344633484329.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفيت لميا سيجري شقيقة الممثل السوري الراحل نضال سيجري إثر إصابتها نتيجة تعرضها لمحاولة سرقة من سائق دراجة نارية يوم أمس الجمعة في دمشق.
وقد شيّع جثمان الراحلة من مستشفى دار الشفاء وصلي عليها عقب العصر ثم دفنت في مقبرة الشيخ الشيخ إبراهيم. (الجديد)
Advertisement
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
10:06 | 2025-02-22
06:12 | 2025-02-22
04:48 | 2025-02-22
04:07 | 2025-02-22
03:01 | 2025-02-22
02:13 | 2025-02-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24