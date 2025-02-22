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المرأة

جيسيكا عازار تنشر صورة جديدة لابنتها شاها

Lebanon 24
22-02-2025 | 10:06
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شاركت مُقدّمة البرامج جيسيكا عازار متابعيها على "انستغرام"، صورة جديدة لابنتها شاها.
 
 
وأمسكت جيسيكا بيدّ إبنتها الصغيرة، وعلّقت على الصورة قائلة: "هاتان اليدان الصغيرتان". (رصد لبنان 24)
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جيسيكا عازار

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