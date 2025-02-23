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المرأة

هيفاء وهبي ترثي والدة يوسف وورد الخال.. وهذا ما نشرته

Lebanon 24
23-02-2025 | 05:30
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رثت الفنانة هيفاء وهبي الشاعرة والأديبة مهار بيرقدار والدة الممثلين اللبنانيين يوسف وورد الخال.
وكتبت هيفاء على صفحتها الخاصة عبر مواق "أكس": الرحمة لروح الرسامة والشاعرة القديرة مها بيرقدار ونفسها بالسما". (الجديد)
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