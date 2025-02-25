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المرأة

بعدما اضطرت الى تأجيله بسبب الحرب في لبنان.. يوتيوبر شهيرة تعلن عن موعد حفل زفافها بفيديو طريف

Lebanon 24
25-02-2025 | 02:25
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بعد اضطرارها إلى تأجيل حفل زفافها بسبب الحرب في لبنان في الأشهر السابقة، أعلنت اليوتيوبر السورية نارين بيوتي عن موعد حفل زفافها من خطيبها رامي الياس سامو، وهو في 12 نيسان 2025.


وظهرت الشابة السورية في بث مباشر نشرته على السوشيال ميديا وبعفويتها المحببة للناس أعلنت من خلاله عن موعد زواجها الذي تأخر، حيث اعلنت عن خطوبتها في نهاية عام 2023، وقالت أنهما بصدد التجهيز للزفاف والبيت والكثير من الامور الأخرى والحماس بأعلى المستويات.
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وقالت نارين خلال البث: "الحدث المنتظر رح يكون بعد العيد مباشرة، يوم 12 نيسان القادم. ما بعرف كيف رح نقدر نلحق للمناسبات بحياتنا، عيد ميلادي في 15 أبريل، وعيد ميلاد رامي في 17 نيسان".
 



وأضافت: "ولعرسنا، قالي رامي شو عندك يوم 12/4، قلتلو ما عندي شي، قلي يلاّ زتّي العرس، وحطينا العرس بـ 12/4". ووعدت اليوتيوبر متابعيها بمفاجآت كبيرة بالأشهر القليلة القادمة.

تفاعل المتابعون بشكل كبير مع نارين التي طلبت ارسال الأفكار والاقتراجات التي قد تساعدها خلال تجهيزها لحفل الزفاف كالورود والاغاني الممكنة والزينة، وانهالت عليها التعليقات والاقتراحات والأفكار المتعلقة بالأعراس. (سكاي نيوز)
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