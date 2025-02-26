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المرأة
بعد الأزمة الصحية.. شاكيرا تتنكر بزيّ غريب لتستمتع بوقتها مع طفليها (فيديو)
Lebanon 24
26-02-2025
|
04:09
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بعد الأزمة الصحية التي تعرّضت لها أخيراً، ظهرت النجمة شاكيرا مع طفليها في كرنفال مدينة بارانكيا، مسقط رأسها في كولومبيا، واللافت أنها كانت متخفية بقناع ملوّن وزيّ هيكل عظمي.
وشاركت النجمة اللاتينية متابعيها على "إنستغرام" فيديوهات عفوية مع طفليها ميلان وساشا، وكانت تضع قناع "ماريموندا"، وهي شخصية بورليسكية ذات ملامح فيل وقرد، وترتدي ملابس على هيئة هيكل عظمي باللون الأسود مع رسم لجسم الإنسان بألوان عاكسة للضوء.
وحرصت شاكيرا على إخفاء ملامحها وملامح طفليها بهدف الاستمتاع معهما بكل لحظة من الكرنفال بدون أي حماية أو مضايقة من الجمهور، وبالفعل نجحت النجمة العالمية في التنكّر وبأن تكون على حرّيتها، حيث جلست على الرصيف ومشت بين الناس بهدوء ومن دون أن تتعرّض للملاحقة بهدف التقاط الصور معها، وبدت سعيدة وهي تستمتع بوقتها مع طفليها.
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A post shared by Shakira (@shakira)
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يُذكر أن كرنفال بارانكيا يجمع كل سنة أكثر من مليوني شخص، وهو جزء من التراث الثقافي غير المادي للبشرية على قائمة اليونسكو.
وتواجدت شاكيرا في المدينة لإحياء أول حفلين في كولومبيا من جولتها "Las mujeres ya no lloran" ("النساء لم يعدن يبكين")، بعد أن فازت أخيراً بجائزة "غرامي" لأفضل ألبوم بوب لاتيني. وستُحيي بعد ذلك حفلة غنائية في العاصمة بوغوتا يومَي 26 و27 شباط الجاري. (لها)
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