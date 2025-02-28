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المرأة
نشر صوراً خاصة بها... هالة صدقي تقاضي "أبو جودت" بتهمة التشهير
Lebanon 24
28-02-2025
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باشرت الأجهزة الأمنية المصرية تحقيقات مكثفة لكشف هوية المسؤول عن حساب مجهول على موقع "فيسبوك" يحمل اسم "أبو جودت"، بعد نشره صورًا خاصة بالفنانة هالة صدقي، مصحوبة بعبارات مسيئة تنطوي على تشهير وسب وقذف.
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وقد تقدمت الفنانة ببلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، طالبت فيه بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب، الذي استغل منصات التواصل الاجتماعي للإساءة إليها.
ووفقًا لمصادر أمنية، بدأت فرق البحث الإلكتروني تحليل البيانات الرقمية للحساب، وتتبع مصادر تشغيله لتحديد المسؤول عنه بدقة.
وأوضحت التحريات الأولية أن الحساب المشبوه لم يكن نشطًا سابقًا، وتم إنشاؤه مؤخرًا بهدف الإساءة المباشرة والتشهير بالفنانة، حيث نشرت من خلاله صور معدلة ومنشورات تتضمن عبارات مهينة. وتعمل الجهات المختصة على رصد أي روابط أو حسابات أخرى ذات صلة قد تكون مرتبطة بهذه الحملة.
في السياق ذاته، كشفت هالة صدقي عن تعرض حساباتها الشخصية لمحاولات اختراق متكررة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن هناك جهات تدفع مبالغ مالية كبيرة لاختراق حسابها على "إنستغرام"، بهدف تعطيل تواصلها مع جمهورها أو استغلال حسابها بشكل غير مشروع.
من جانبها، أصدرت جهات التحقيق في الجيزة توجيهات بضرورة تعقب الحساب، وكشف هوية مستخدمه في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وقدمت هالة صدقي أدلة تثبت الإساءة والتشهير، مما عزز موقفها القانوني وأدى إلى تصعيد الإجراءات ضد المشتبه به.
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