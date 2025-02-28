Advertisement

المرأة

نشر صوراً خاصة بها... هالة صدقي تقاضي "أبو جودت" بتهمة التشهير

Lebanon 24
28-02-2025 | 00:02
A-
A+
Doc-P-1326968-638763232950196868.jpg
Doc-P-1326968-638763232950196868.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
باشرت الأجهزة الأمنية المصرية تحقيقات مكثفة لكشف هوية المسؤول عن حساب مجهول على موقع "فيسبوك" يحمل اسم "أبو جودت"، بعد نشره صورًا خاصة بالفنانة هالة صدقي، مصحوبة بعبارات مسيئة تنطوي على تشهير وسب وقذف.  
Advertisement

وقد تقدمت الفنانة ببلاغ رسمي إلى الإدارة العامة لمباحث الجيزة، طالبت فيه بالتحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الحساب، الذي استغل منصات التواصل الاجتماعي للإساءة إليها.

ووفقًا لمصادر أمنية، بدأت فرق البحث الإلكتروني تحليل البيانات الرقمية للحساب، وتتبع مصادر تشغيله لتحديد المسؤول عنه بدقة.  

وأوضحت التحريات الأولية أن الحساب المشبوه لم يكن نشطًا سابقًا، وتم إنشاؤه مؤخرًا بهدف الإساءة المباشرة والتشهير بالفنانة، حيث نشرت من خلاله صور معدلة ومنشورات تتضمن عبارات مهينة. وتعمل الجهات المختصة على رصد أي روابط أو حسابات أخرى ذات صلة قد تكون مرتبطة بهذه الحملة.  

في السياق ذاته، كشفت هالة صدقي عن تعرض حساباتها الشخصية لمحاولات اختراق متكررة خلال الفترة الأخيرة، موضحة أن هناك جهات تدفع مبالغ مالية كبيرة لاختراق حسابها على "إنستغرام"، بهدف تعطيل تواصلها مع جمهورها أو استغلال حسابها بشكل غير مشروع.  

من جانبها، أصدرت جهات التحقيق في الجيزة توجيهات بضرورة تعقب الحساب، وكشف هوية مستخدمه في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وقدمت هالة صدقي أدلة تثبت الإساءة والتشهير، مما عزز موقفها القانوني وأدى إلى تصعيد الإجراءات ضد المشتبه به.  
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:44 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:51 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:12 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
01:32 | 2025-02-28
23:00 | 2025-02-27
14:29 | 2025-02-27
08:18 | 2025-02-27
06:54 | 2025-02-27
05:13 | 2025-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24