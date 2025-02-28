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المرأة

لوسي توجّه رسالة مؤثرة لدنيا وإيمي سمير غانم

Lebanon 24
28-02-2025 | 23:00
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وجّهت الفنانة لوسي رسالة الى الفنانتين الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، قبل عرض مسلسلَي "عقبال عندكوا" لإيمي، و"عايشة الدور" لدنيا، المقرر أن ينافسا بهما في السباق الرمضاني، متمنيةً لهما التوفيق والنجاح.
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وقالت لوسي: "أنا سعيدة جداً بعودتهما، وأقول لهما: ربنا يوفقكما، دلال وسمير ينظران إليكما بفخر ويدعوان لكما من دار الحق، حيث سنجتمع جميعاً يوماً ما، أنا واثقة فيكما وأعلم أنكما ستقدّمان أعمالاً رائعة".


يُشار الى أن لوسي تشارك في مسلسل "فهد البطل"، وهو بطولة أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025.

وكانت لوسي قد روّجت لدورها في مسلسل "فهد البطل" بنشر فيديو من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، مازحت به جمهورها برقصة جديدة وحركات طريفة، على أنغام الأغنية الترويجية لعمل "غول الأصول" التي تقدّمها الفنانة رحمة محسن.

يُذكر أن مسلسل "فهد البطل" هو بطولة الفنانين: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، عصام السقا، لوسي، عادية رياض، صفوة... وتدور أحداثه داخل مصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، حيث يعمل "فهد" صنايعي رخام، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرّضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته "كناريا"، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما. (لها)
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