15
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
لوسي توجّه رسالة مؤثرة لدنيا وإيمي سمير غانم
Lebanon 24
28-02-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجّهت الفنانة لوسي رسالة الى الفنانتين الشقيقتين دنيا وإيمي سمير غانم، قبل عرض مسلسلَي "عقبال عندكوا" لإيمي، و"عايشة الدور" لدنيا، المقرر أن ينافسا بهما في السباق الرمضاني، متمنيةً لهما التوفيق والنجاح.
Advertisement
وقالت لوسي: "أنا سعيدة جداً بعودتهما، وأقول لهما: ربنا يوفقكما، دلال وسمير ينظران إليكما بفخر ويدعوان لكما من دار الحق، حيث سنجتمع جميعاً يوماً ما، أنا واثقة فيكما وأعلم أنكما ستقدّمان أعمالاً رائعة".
يُشار الى أن لوسي تشارك في مسلسل "فهد البطل"، وهو بطولة أحمد العوضي، ومن المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2025.
وكانت لوسي قد روّجت لدورها في مسلسل "فهد البطل" بنشر فيديو من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي في موقع "إنستغرام"، مازحت به جمهورها برقصة جديدة وحركات طريفة، على أنغام الأغنية الترويجية لعمل "غول الأصول" التي تقدّمها الفنانة رحمة محسن.
يُذكر أن مسلسل "فهد البطل" هو بطولة الفنانين: أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، محمود البزاوي، عصام السقا، لوسي، عادية رياض، صفوة... وتدور أحداثه داخل مصنع للرخام في منطقة شق الثعبان، حيث يعمل "فهد" صنايعي رخام، وذلك بعد هروبه من عائلته في الصعيد بسبب تعرّضه للظلم، ثم يقع في حب زميلته "كناريا"، لكن المنافسة بينه وبين والدها في سوق الرخام تضع عوائق كبيرة أمام علاقتهما. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
Lebanon 24
فيديو يكشف أمكنة استخدمها نصرالله.. مفاجآت جديدة!
14:34 | 2025-02-28
28/02/2025 02:34:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
Lebanon 24
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
10:00 | 2025-02-28
28/02/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
Lebanon 24
منخفض جوي جديد سيضرب لبنان.. إليكم ما كشفه الاب خنيصر عن حال الطقس
02:52 | 2025-02-28
28/02/2025 02:52:45
Lebanon 24
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
Lebanon 24
5 وحدات إيرانيّة تدخل لبنان.. تفاصيل تكشف مهامها
15:00 | 2025-02-28
28/02/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
رسميّاً... دولٌ أعلنت عن موعد بدء شهر رمضان
10:20 | 2025-02-28
28/02/2025 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في المرأة
02:12 | 2025-03-01
تزوجت للمرة الثالثة.. النجمة السورية نسرين طافش تستعرض إطلالتها الرمضانية بالعباءة (فيديو)
00:36 | 2025-03-01
بالحجاب.. ملكة جمال السعودية تلفت الأنظار بإطلالة رمضانية (صور)
00:18 | 2025-03-01
أطلت بعباءة فخمة.. هكذا احتفلت هيفا وهبي بأول أيام شهر رمضان (صورة)
14:42 | 2025-02-28
جورجينا رودريغيز تدعم الأطفال المصابين بالسرطان
12:50 | 2025-02-28
كاتي بيري تُحلّق للفضاء في رحلة نسائية بالكامل مع Blue Origin
10:00 | 2025-02-28
تُوفي في حادث أليم... الموت يُؤلم فنانة بأحد أقربائها
فيديو
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
20:47 | 2025-02-28
01/03/2025 09:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى سامي كليب يرد على شائعة زواجه من نجمة سورية.. وهذا ما قاله عن وفاة طليقته لونا الشبل (فيديو)
02:31 | 2025-02-27
01/03/2025 09:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
01/03/2025 09:31:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24