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المرأة

سألها عن أموالها في المصرف... فنانة تنفعل على مُقدّم برامج وهكذا أجابته

Lebanon 24
02-03-2025 | 07:40
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وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية برنامج المقالب "برود كاست مع حسين العسيري"، حيث فاجأت الجمهور بردة فعل عنيفة فور سؤالها من مقدم البرنامج عن حسابها في المصرف.

وقالت عبده: "استغفر الله العظيم يارب، يا عم إنت جايبني تقر عليا! إنت مالك ومالي، إنت عاوز إيه دلوقتي من البنك".
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وحاول العسيري استفزاز عبده قائلا: "تشتري بنك؟"، أجابته: "لما شوفت الوش الحلو الصبوح دا، هطلع من عندك اشتري بنك، خلاص يا عم خلصنا، دا إنت وش فقر بصحيح".

وتابعت: "عندي كتير جدا في البنك، عندي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الله أكبر". (لها)
 
 
 
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