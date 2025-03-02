سألها عن أموالها في المصرف... فنانة تنفعل على مُقدّم برامج وهكذا أجابته

وقعت الفنانة فيفي عبده ضحية برنامج المقالب "برود كاست مع حسين العسيري"، حيث فاجأت الجمهور بردة فعل عنيفة فور سؤالها من مقدم البرنامج عن حسابها في المصرف.



وقالت عبده: "استغفر الله العظيم يارب، يا عم إنت جايبني تقر عليا! إنت مالك ومالي، إنت عاوز إيه دلوقتي من البنك".

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وحاول العسيري استفزاز عبده قائلا: "تشتري بنك؟"، أجابته: "لما شوفت الوش الحلو الصبوح دا، هطلع من عندك اشتري بنك، خلاص يا عم خلصنا، دا إنت وش فقر بصحيح".



وتابعت: "عندي كتير جدا في البنك، عندي ما شاء الله ولا قوة إلا بالله الله أكبر". (لها)