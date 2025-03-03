Advertisement

المرأة

والدها منعها من تناول الطعام.. ما قصة نجوى كرم مع طبق البامية؟ (فيديو)

Lebanon 24
03-03-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1328346-638766152117085269.jpg
Doc-P-1328346-638766152117085269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استعادت الفنانة نجوى كرم ذكرياتها مع الطعام في مرحلة الطفولة، وذلك خلال لقائها في برنامج "على طاولة منى".

وكشفت نجوى كرم أن أكلتها المفضلة هي البامية مع الأرز ولحم الغنم، لكن هذه الأكلة لم تكن كذلك حتى عمر السابعة، مشيرة إلى أنها كانت في الطفولة ترفض تجربة هذا الطبق، لكن والدها كان يرفض أن يمتنع أي فرد من العائلة عن تناول الطعام، وعندما أصرت على موقفها، قرر والدها منع تناولها أي طعام جديد إلا بعد تناولها طبق البامية الخاص بها.
Advertisement
 
 



وقالت نجوى كرم، إنها أصرت على موقفها لمدة 3 أيام متتالية، حيث شعرت بالجوع واضطرت وقتها لتناول طبق البامية، الذي أصبح فيما بعد واحدًا من أطباقها المميزة.

 ومن المواقف التي لم تنسها نجوى كرم في طفولتها، هي أنها كانت تهرب مع أصدقائها لتناول البرغر، وأشارت إلى أنها كانت تقوم بهذا التصرف دون علم عائلتها لأن والدها كان يرفض هذا الأمر. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:44 | 2025-03-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
12:59 | 2025-03-03
06:53 | 2025-03-03
04:40 | 2025-03-03
04:19 | 2025-03-03
03:43 | 2025-03-03
02:47 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24