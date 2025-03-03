والدها منعها من تناول الطعام.. ما قصة نجوى كرم مع طبق البامية؟ (فيديو)

استعادت الفنانة نجوى كرم ذكرياتها مع الطعام في مرحلة الطفولة، وذلك خلال لقائها في برنامج "على طاولة منى".



وكشفت نجوى كرم أن أكلتها المفضلة هي البامية مع الأرز ولحم الغنم، لكن هذه الأكلة لم تكن كذلك حتى عمر السابعة، مشيرة إلى أنها كانت في الطفولة ترفض تجربة هذا الطبق، لكن والدها كان يرفض أن يمتنع أي فرد من العائلة عن تناول الطعام، وعندما أصرت على موقفها، قرر والدها منع تناولها أي طعام جديد إلا بعد تناولها طبق البامية الخاص بها.

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وقالت نجوى كرم، إنها أصرت على موقفها لمدة 3 أيام متتالية، حيث شعرت بالجوع واضطرت وقتها لتناول طبق البامية، الذي أصبح فيما بعد واحدًا من أطباقها المميزة.



ومن المواقف التي لم تنسها نجوى كرم في طفولتها، هي أنها كانت تهرب مع أصدقائها لتناول البرغر، وأشارت إلى أنها كانت تقوم بهذا التصرف دون علم عائلتها لأن والدها كان يرفض هذا الأمر. (ارم نيوز)