بعد نحو شهر على الانفصال.. عودة فنانة شهيرة لزوجها: رجعت إلى حضني

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أعلن المنتج المصري محمد كارتر عودته إلى زوجته الفنانة المصرية شيماء سيف، بعد نحو شهر على الانفصال دون إعلان السبب.نشر محمد كارتر خبر العودة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، بصورة له رفقة شيماء سيف، قائلًا: اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، حبيبتي رجعت إلى حضني.كانت الفنانة شيماء سيف أعلنت انفصالها عن محمد كارتر في 3 شباط الماضي، بعد زواج دام 6 سنوات، وطالبت الجميع احترام خصوصيتهما.