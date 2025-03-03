أم لتسعة أبناء.. فنانة تفاجئ الجمهور بعدد أولادها!

Advertisement

في مقابلة جديدة مع الشيف منى الموصللي عبر بودكاست "على طاولة منى"، كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية. بدأت هنادي حديثها بالكشف عن زواجها التقليدي في سن الـ 19 عامًا، والذي تم بناءً على رغبة وموافقة منها للزواج قبل دخولها عقدها الثالث.وتفاجأ جمهورها عندما أعلنت أنها أم لتسعة أبناء، منهم خمسة ذكور وأربع إناث، بينهم 4 توائم. وأكدت أن علاقتها العائلية توطدت بعد أن أصبحت أماً، مشيرة إلى أن والدتها كانت تشجعها على بناء أسرة، وأنها رغبت في اتباع نفس العادات التي نشأت عليها وتطبيقها مع أبنائها.استعادت هنادي ذكريات طفولتها، مشيرة إلى أن وجبة الطعام كانت تجمع جميع أفراد العائلة على مائدة واحدة، وهو ما حاولت تطبيقه مع أبنائها، لكنها واجهت صعوبة في ذلك بسبب اختلاف توقيتات ارتباطات أبنائها.وفي حديثها عن زوجها، المخرج والممثل محمد الحداد، قالت هنادي إنهما تعرفا على بعض في دبي في إحدى الحفلات الغنائية، حيث شعروا بتوافق فني، وذكرت أنها كانت تتمنى التعاون معه في أعمال فنية قبل أن يتعرفا على بعضهما. (ارم نيوز)