15
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
-1
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
المرأة
أم لتسعة أبناء.. فنانة تفاجئ الجمهور بعدد أولادها!
Lebanon 24
03-03-2025
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في مقابلة جديدة مع الشيف منى الموصللي عبر بودكاست "على طاولة منى"، كشفت الفنانة الكويتية هنادي الكندري تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية. بدأت هنادي حديثها بالكشف عن زواجها التقليدي في سن الـ 19 عامًا، والذي تم بناءً على رغبة وموافقة منها للزواج قبل دخولها عقدها الثالث.
Advertisement
وتفاجأ جمهورها عندما أعلنت أنها أم لتسعة أبناء، منهم خمسة ذكور وأربع إناث، بينهم 4 توائم. وأكدت أن علاقتها العائلية توطدت بعد أن أصبحت أماً، مشيرة إلى أن والدتها كانت تشجعها على بناء أسرة، وأنها رغبت في اتباع نفس العادات التي نشأت عليها وتطبيقها مع أبنائها.
استعادت هنادي ذكريات طفولتها، مشيرة إلى أن وجبة الطعام كانت تجمع جميع أفراد العائلة على مائدة واحدة، وهو ما حاولت تطبيقه مع أبنائها، لكنها واجهت صعوبة في ذلك بسبب اختلاف توقيتات ارتباطات أبنائها.
وفي حديثها عن زوجها، المخرج والممثل محمد الحداد، قالت هنادي إنهما تعرفا على بعض في دبي في إحدى الحفلات الغنائية، حيث شعروا بتوافق فني، وذكرت أنها كانت تتمنى التعاون معه في أعمال فنية قبل أن يتعرفا على بعضهما. (ارم نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
06:53 | 2025-03-03
03/03/2025 06:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في المرأة
12:59 | 2025-03-03
بعد نحو شهر على الانفصال.. عودة فنانة شهيرة لزوجها: رجعت إلى حضني
09:01 | 2025-03-03
والدها منعها من تناول الطعام.. ما قصة نجوى كرم مع طبق البامية؟ (فيديو)
06:53 | 2025-03-03
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
04:40 | 2025-03-03
في منزلها الفخم.. فنانة شهيرة تستعرض زينة رمضان (صور)
04:19 | 2025-03-03
زوجها "خانها" مع ممثلة لبنانية.. الجمهور يتفاعل مع تعليقات ياسمين عبد العزيز
03:43 | 2025-03-03
بعد ظهورها وهي تبكي وتُناشد حاكم دبي.. الفاشينيستا الكويتية الشهيرة بموقف صعب بسبب تعليق جريء
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
04/03/2025 00:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
04/03/2025 00:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
04/03/2025 00:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24