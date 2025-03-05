Advertisement

المرأة

مسلسل رمضاني يواجه اتهامات بالعنصرية والإساءة للمرأة!

Lebanon 24
05-03-2025 | 02:33
A-
A+
Doc-P-1329276-638767644857694100.jpeg
Doc-P-1329276-638767644857694100.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثار مسلسل "أشغال شقة جدا"، الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني 2025، جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد اتهامه بتشويه صورة المرأة المصرية والترويج للانحراف الأخلاقي، إضافة الى العنصرية والتنمر بسبب تقديم شخصية خادمة نيجيرية بطريقة وُصفت بـ"المهينة".
Advertisement

والجدل لم يقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل إلى بلاغ رسمي قُدم إلى المجلس القومي للمرأة، مطالباً باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد المسلسل، متهمين صنّاع العمل بأنهم يكرسون الصور النمطية السلبية عن أصحاب البشرة السمراء عبر شخصية الخادمة النيجيرية "مدينة" التي جسدتها الممثلة السودانية إسلام مبارك، من خلال  مشاهد الشراهة في الطعام والقوة المفرطة، مما اعتبره البعض إساءة مقصودة وعنصرية.

وكذلك تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة في مصر، اتهم فيه "أشغال شقة جدا" بالإساءة إلى صورة المرأة المصرية والترويج للانحراف الأخلاقي.

وأشار إلى أحد المشاهد الذي تظهر فيه شخصية نسائية تعترف بإقامة عدة علاقات غير شرعية، إلى درجة أنها لم تعد تتذكر أسماءهم، مما أدى إلى إنجاب طفل مجهول النسب. وأكد محفوظ أن هذا المشهد يرسخ فكرة أن المرأة قد تفلت من العقاب بسبب ثغرات قانونية، مما يضر بالقيم المجتمعية.

وأثارت هذه المشاهد غضب الجمهور وانقسمت التهليقات بين من اتهم مبارك بالمشاركة في تعزيز التمييز العنصري لمشاهدها وبين من دافع عنها على اعتبار أن الدور يعكس طبيعة الشخصية وليس لون بشرتها، مؤكدين ان هذه المشاهد تندرج ضمن السياق الكوميدي للعمل ولا تحمل أي تمييز او تنمر.

يذكر أن مسلسل "أشغال شقة جدا" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين وآخرين. (لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:37 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:05 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-03-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:49 | 2025-03-05
04:11 | 2025-03-05
00:09 | 2025-03-05
15:51 | 2025-03-04
13:32 | 2025-03-04
11:54 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24