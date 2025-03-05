مسلسل رمضاني يواجه اتهامات بالعنصرية والإساءة للمرأة!

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أثار مسلسل "أشغال شقة جدا"، الذي يعرض حالياً ضمن السباق الرمضاني 2025، جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعد اتهامه بتشويه صورة المرأة المصرية والترويج للانحراف الأخلاقي، إضافة الى العنصرية والتنمر بسبب تقديم شخصية خادمة نيجيرية بطريقة وُصفت بـ"المهينة".والجدل لم يقتصر على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصل إلى بلاغ رسمي قُدم إلى المجلس القومي للمرأة، مطالباً باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة ضد المسلسل، متهمين صنّاع العمل بأنهم يكرسون الصور النمطية السلبية عن أصحاب البشرة السمراء عبر شخصية الخادمة النيجيرية "مدينة" التي جسدتها الممثلة السودانية إسلام مبارك، من خلال مشاهد الشراهة في الطعام والقوة المفرطة، مما اعتبره البعض إساءة مقصودة وعنصرية.وكذلك تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ رسمي إلى المجلس القومي للمرأة في مصر، اتهم فيه "أشغال شقة جدا" بالإساءة إلى صورة المرأة المصرية والترويج للانحراف الأخلاقي.وأشار إلى أحد المشاهد الذي تظهر فيه شخصية نسائية تعترف بإقامة عدة علاقات غير شرعية، إلى درجة أنها لم تعد تتذكر أسماءهم، مما أدى إلى إنجاب طفل مجهول النسب. وأكد محفوظ أن هذا المشهد يرسخ فكرة أن المرأة قد تفلت من العقاب بسبب ثغرات قانونية، مما يضر بالقيم المجتمعية.وأثارت هذه المشاهد غضب الجمهور وانقسمت التهليقات بين من اتهم مبارك بالمشاركة في تعزيز التمييز العنصري لمشاهدها وبين من دافع عنها على اعتبار أن الدور يعكس طبيعة الشخصية وليس لون بشرتها، مؤكدين ان هذه المشاهد تندرج ضمن السياق الكوميدي للعمل ولا تحمل أي تمييز او تنمر.يذكر أن مسلسل "أشغال شقة جدا" من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب، وبطولة هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وشيرين وآخرين. (لها)