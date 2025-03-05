ما فعلته أثار الجدل... ممثلة مُهدّدة بدفع 100 ألف دولار أو السجن بسبب تصرّفها

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تعرضت الممثلة الصينية تشاينا آن مكلاين لانتقادات حادة على منصات التواصل الاجتماعي في أميركا، بعد نشرها مقطع فيديو ظهرت فيه تلامس سلاحف بحرية بشكل عفوي أثناء قضائها إجازة على أحد شواطئ ولاية هاواي.وأثار الفيديو موجة استنكار واسعة من الناشطين البيئيين، الذين أكدوا أنه يمثل انتهاكاً لقوانين حماية الحياة البرية.واعتبر السكان المحليين في هاواي أن نجمة ديزني انتهكت القوانين المحلية، إذ يُعد لمس السلاحف البحرية أو مطاردتها أو إطعامها على الأرض أو في الماء أمراً غير قانوني في هاواي، وقد يواجه المخالفون غرامات باهظة تصل إلى 100 ألف دولار، وربما السجن. (الامارات 24)