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المرأة

إنتقادات طالت نادين الراسي... شاركت في عزاء وحفل: "بدنا نعيش" (فيديو)

Lebanon 24
05-03-2025 | 10:39
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بعد الإنتقادات التي طالتها بسبب حزنها في عزاء مها بيرقدار، وفرحها في حفلٍ في كازينو لبنان، قالت الممثلة نادين الراسي "هذه هي الحياة، وتقتصر على المناسبات".
 
 
وأضافت الراسي: "مبارح كنا عم نبكي ونزرف دموع، واليوم جايين نزقف ونقول لا، نحنا بدنا حياة وبدنا نعيش". (رصد لبنان 24)
 
 
 
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