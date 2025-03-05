إنتقادات طالت نادين الراسي... شاركت في عزاء وحفل: "بدنا نعيش" (فيديو)

بعد الإنتقادات التي طالتها بسبب حزنها في عزاء مها بيرقدار، وفرحها في حفلٍ في كازينو لبنان، قالت الممثلة نادين الراسي "هذه هي الحياة، وتقتصر على المناسبات".

وأضافت الراسي: "مبارح كنا عم نبكي ونزرف دموع، واليوم جايين نزقف ونقول لا، نحنا بدنا حياة وبدنا نعيش". (رصد لبنان 24)