فنانة تعلن انفصالها عن حبيبها.. والعلاقة بينهما تحولت إلى صداقة قوية!

في أولى حلقاته لشهر رمضان، حلّت النجمة المصرية دينا الشربيني ضيفةً على الإعلامي الإماراتي أنس بوخش، في لقاء استعرضت فيه تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية والمهنية.



أعلنت دينا عن انفصالها عن حبيبها الذي كانت قد أعلنت عن علاقتها به في عام 2024، مؤكدةً أن العلاقة لم تصل إلى مرحلة الارتباط الرسمي، لكنها أكدت أن العلاقة بينهما تحولت إلى صداقة قوية، مشيرةً إلى أنه من أفضل الأشخاص الذين قابلتهم في حياتها.

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وفي بداية الحلقة، نفت دينا ما تم تداوله عن ارتباطها بالإعلامي أنس بوخش، مؤكدة أن هذه الشائعة غير صحيحة. وقالت مازحة: "المصريون كانوا سعداء للغاية عندما قيل إننا ارتبطنا". وأوضحت أنها تحب أنس كثيرًا، ولكن بينهما علاقة صداقة فقط، مشيرةً إلى أنها عندما تحدثت عن ارتباطها السابق، أكدت أنه كان مع شخص من خارج الوسط الفني، لكي تضع حدًا للشائعات التي ربطت اسمها بأنس.



من جانبه، عبّر أنس بوخش عن استغرابه من انتشار هذه الشائعة، موضحًا أنه لم يلتقِ بدينا سوى مرتين قبل حضوره العرض الخاص لفيلم "شقو"، الذي كان سببًا في تفجير التكهنات حول ارتباطهما. وأضاف أنه لم يكن يخطط لحضور العرض، إلا أن الفنانة يسرا دعته لحضوره، ما جعله يتفاجأ بعد ذلك بإطلاق الشائعات حوله.



في سياق آخر، كشفت دينا أنها كانت مخطوبة في سن الـ 19، لتفتح بابًا جديدًا من الحديث حول حياتها العاطفية وتجاربها السابقة. (فوشيا)













